Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

15 bin öğretmen adayının istihdam edileceği süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak alıma dair sürecin nasıl işleyeceği adaylarla paylaşılırken, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı duyuruldu. 25 Ekim'de açıklama yapılacağı duyurulurken, henüz beklenen açıklama gelmedi. Adaylar günün ilerleyen saatlerinde açıklamanın yapılmasını bekliyor.

Planlanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Kasım ayında ise sözlü mülakat süreci başlayacak. 12 Kasım'da başlayacak mülakatlar 27 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek ve sözlü sınav sonuçları yine e-Devlet'ten adayların erişimine açılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar sınavlara katılacak ve bu mülakattan 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılarak tercih yapma imkanı elde edecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ise adayların yerleştirilmesi sürecine geçilecek.

Yeni yılla birlikte ise tercih heyecanı başlayacak. 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde toplanacak tercihlerin sonucu ise 31 Ocak 2022 tarihinde adaylarla paylaşılacak.