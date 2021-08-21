SPbPU yüksek lisans programından mezun olan Türk öğrenciler diplomalarını aldı

Akkuyu Nükleer AŞ, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesindeki (SPbPU), 22 Türk öğrencinin programı başarıyla tamamladığı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, eylülde Akkuyu Nükleer AŞ'de istihdam edilecek.

Akkuyu NGS (Nükleer Güç Santrali) için personel yetiştirme eğitim programı kapsamında 2019'da eğitimlerine başlayan 22 Türk öğrenci yüksek lisans derecelerini almaya hak kazandı, bu öğrencilerin 12'si ise şeref derecesi aldı.

Programa, Türkiye'deki üniversitelerin Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği, Elektrik Enerjisi Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Kimya Teknolojisi bölümlerinden lisans derecesi alan Türk öğrenciler kabul edildi.

Öğrenciler, iki yıllık eğitim boyunca, 1899'da kurulan ve Rusya'nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olarak kabul edilen SPbPU'nun tarihi kampüsünde Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği yanında, Elektrik Enerjisi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında eğitim gördü.

Mesleğe ilişkin konuların eğitimi İngilizce olarak verilirken, gelecekte Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak öğrenciler Rusça eğitimi de aldı.