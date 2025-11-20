SPK ve Noterler Birliği’nden finansal okuryazarlık hamlesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında 6 Ağustos 2025’te imzalanan “Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında, noterler ve birlik personeline yönelik ilk finansal okuryazarlık eğitimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Noterlik camiası güçlendirilmeli

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat, finansal okuryazarlığın bireyler ve kurumlar için sürdürülebilir bir ekonomik yapı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Arat, 22 Mayıs’ın Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Finansal Okuryazarlık Günü” ilan edilmesinin, bu alana verilen önemin açık göstergesi olduğunu belirtti. Protokolün sadece bir çerçeve metin olmadığını, noterlik camiasının güçlendirilmesi ve finansal farkındalık düzeyinin artırılması için somut bir adım olduğunu kaydeden Arat, eğitimlerin Ankara’nın ardından İstanbul, Antalya ve talep eden diğer bölgelere yayılacağını söyledi.

“Siber Dünya ve Finansal İzler”

Programda konuşan SPK Başkanlık Danışmanı Buket Salkım ise finansal okuryazarlığın hem ekonomik refah hem de finansal güvenlik açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti. Salkım, sosyal medya kaynaklı dolandırıcılıkların arttığı bir dönemde “Finans Diplomasisi” ve “Siber Dünya ve Finansal İzler” gibi projelerin önemine işaret etti.

Dijitalleşmenin her işlemi bir finansal iz haline getirdiğini belirten Salkım, noterlerin bu izlerin hukuki doğrulanmasında kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Finansal okuryazarlığın artmasının sahtecilik ve dolandırıcılık gibi riskleri azaltacağını; noterlik işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağını vurguladı.