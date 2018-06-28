Spor Toto'dan okullara spor alanları

28 Haziran 2018

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde okullar için yapılan spor yatırımları yaklaşık 115 milyon TL'ye ulaştı.

Spor Toto, MEB'e bağlı okullarda tesis hamlesine devam ederken, bugüne kadar il ve ilçelerde yaptırılan 347 futbol, 279 basketbol ve voleybol sahasının yanı sıra 22 spor salonu ve 39 tenis kortu için 114 milyon 530 bin TL kaynak aktardı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli çalışarak çocukların spor yapabilmelerine fırsat vermek için ilk olarak Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2011 yılında başlattığı spor tesislerinin yapımına tüm Türkiye'de devam ediyor.

Çocukların eğitim aldığı zaman dilimleri başta olmak üzere okul faaliyetlerinde ve okul sonrası kullanabilmeleri için il ve ilçelerde 687 spor tesisinin yapımına destek veren Spor Toto, ayrıca okulların kullanmakta oldukları mevcut spor tesislerinin de tüm bakım ve onarım çalışmalarına maddi katkı sağladı.

Yapılan protokolle spor tesisleri ve salonlar yerleşim yerlerinin merkezinde olması durumunda halkın kullanımına da sunulurken, okul saatleri dışında aileler çocuklarıyla spor yapma imkanına kavuştu.

Projeler, Milli Eğitim Bakanlığı, il özel idareleri, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelerle yapılan ortak çalışma sonucunda hayata geçirildi.

"Spor, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı yapar"

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, çocukların geleceğe hazırlanmasında spor alanlarının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çocuklar burada arkadaşlıklarını ve dostluklarını pekiştirirken, kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak ve enerjilerini buralarda atarak geleceğe hazırlanacak. Sporla iç içe olan bir çocuk kötü alışkanlıklara kendini kaptırmaz." ifadelerini kullandı.

Hizmete sunulan tesislerle çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalacağını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Spor, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı yapar. Spor, çocukların fiziksel gelişimini olumlu yönde etkilerken diğer taraftan da kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacak. Çevremize baktığımız zaman zinde olan bireylerin genellikle çocukluk döneminde sporla ilgilendiğini ve spor sayesinde kendini çok iyi yetiştirdiğini görüyoruz. Çünkü spor, kişinin sağlıklı ve fiziksel olarak gelişmesine en büyük katkıyı sağlar. Bir taraftan da karakter olarak insanın kendisine öz güven duymasını sağlayarak kişiliğini tamamlamasına en büyük katkıyı sağlar."

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeleri başlattıklarını anlatan Kasapoğlu, "Uygun şartların oluşması durumunda her okula bir spor tesisi kazandırmayı hedeflemiş durumdayız. Aynı zamanda sporla ilgilenen çocukların başarılı olduğu durumda kazandığı popülaritenin sonucu yaşadığı mutluluğun değeri paha biçilemez. Bu bağlamda hem kişilik gelişimi için hem de bedensel sağlık için bilinçli olarak spor yapmak çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA