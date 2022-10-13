STSP’den ‘Kızımın Gözünden’ projesiyle kız çocuklarına destek

Türkiye’de sigorta sektörünün sağlıklı bir büyüme ivmesi yakalayabilmesi, sigorta penetrasyonunun artması ve sigorta bilincinin yayılması hedeflerine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu (STSP), sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Platform, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizliğe dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’nünden bir gün önce, 10 Ekim Pazar günü, “Kızımın Gözünden” projesinin lansmanını gerçekleştirdi.

Bu proje kapsamında kız çocukları, iş ve sanat dünyasında olan anne ya da babalarını fotoğrafladılar. İş insanların kızlarının çektiği bu fotoğraflardan elde edilen gelir, Darüşşafaka Cemiyeti’ndeki kız çocuklarının eğitimine destek sağladı.

Lansmanda konuşma yapan STSP Başkanı Selcen Gür, Türkiye, Dünya Kız Çocukları Günü’nün kabul edilmesinde öncülük eden ülkelerden birisi olmakla birlikte kız çocuklarının yaşadığı sorunlara halen köklü çözümler bulamadığını ifade etti. Gür, “Erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmeleri, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenli barınma koşulları bakımından kız çocuklarının daha fazla haklarının ihlal edildiği gerçeği halen devam etmektedir” diye konuştu.