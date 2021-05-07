Süleyman Demirel Üniversitesi 34 öğretim üyesi alıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine açılan kadrolara öğretim üyeleri alımı yapacağını açıkladı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.