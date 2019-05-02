Sunshine Books’un kurucusu Dame Wendy Pye’e 'fahri doktora'

02 Mayıs 2019

“Dünyaya okumayı öğretmek”, son 35 yıldır Dame Wnedy Pye’ın misyonunu motive eden yegâne ilke olmuştu. Şimdi ise Massey Universitesi, Pye’ın okuma eğitimi çalışmalarının; Kamboçya’dan Hindistan’a, Çin’den Mısır’a kadar Dünya çapındaki tüm çocuklara olan etkisini kutluyor.



Massey Üniversitesi’nden aldığı Eğitim Doktorası Pye’ın başarılarından yalnızca bir tanesi. Unvanın akademi tarafından verilmesinin, kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Pye, son yıllarda kaliteli eğitim materyalleri oluşturulmasına yaptığı katkılar sebebi ile bu unvana layık görüldü.



Sunshine Books’un kurucusu ve şu anki yöneticisi olan Avustralya doğumlu Wendy Pye, Yeni Zelanda’nın onur listesine giren ilk kadın olma başarısını gösterdi. Fahri doktora unvanının ilk kez bir eğitim yayıncısına verildiğinin de altını çizen Pye; eğitim alanında yaptığı çalışmalar sonucu pek çok çocuğu kitaplarla buluşturmasının diğer sektörler tarafından ilgi görüp desteklenmesinden de çok memnun olduğunu dile getirdi.

Dünyayı eğitme serüveni 1985 yılında başladı

Wendy Pye’ın dünyayı eğitme serüveni 1985 yılında Otahuhu, Auckland’de başladı. Burada alanında uzman; yazar, çizer ve eğitimcilerden oluşan ufak bir ekip kurdu ve bu ekip genç okuyucuların ilgisini çekebilecek materyaller oluşturmaya başladılar. Ekibin temel görevlerinden biri ülkelerinde ve ardından dünya okuryazar oranını arttırmaktı. Okuryazarlığın eksikliğinin gelecek için büyük sorunlar teşkil edebileceğinin farkında olan Pye, bu konu da bir şeyler yapmaya kararlıydı.



Avustralya’nın Cookernup kasabasında bir çiftlikte, 3 kız kardeş ve kitap kurdu bir annenin çocuğu olan Pye edebi eserlere karşı hep bir ilgisi olmuştur. Çocukluğunda tanınmış İngiliz menşeili hikaye kitaplarını okuyan genç Wendy Pye bu kitaplarda, kendi ülkesinde o zaman yaz olmasına rağmen Kasım ayında kış olduğundan bahsedildiğini görünce. Tüm Dünya’daki çocukların ilişki kurabilecekleri yayınların çıkartılması gerektiği kararını aldı.



Sunshine kitapları 15 farklı dile çevriliyor



Günümüzde dünyanın en başarılı eğitim materyali ihraç eden şirketlerinden biri olan Sunshine, bu zamana kadar 2000’den fazla, kurgusal ve kurgusal olmayan kitap çıkartmış ve çıkarttığı kitaplar dünya çapında 300 milyondan fazla satmıştır. Sunshine kitapları Yeni Zelanda okullarında sıkça görebileceğiniz yayınlar arasında yer alır ve kitapların hepsi 15 farklı dile çevrilip onlarca ülkeye ihraç edilmektedir. Yeni Zelanda’nın en meşhur çocuk kitabı yazarlarından Joy Cowley ve Margaret Mahy de Sunshine için kitap yazan isimler arasında yer almaktadır.



Çok zor zamanları atlatıp, çok büyük emekler vererek bu noktaya geldiğini söyleyen Wendy Pye kurduğu işin yürüyebilmesi için yemek masraflarını bile en aza indirmek zorunda olduğu zamanların olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda’nın Idealog Dergisi’ne verdiği röportajda Pye, “Yeni Zelanda büyük söylem ve ideallerin konuşulduğu bir ülke fakat gerçekten bu konuşulanları yapmak gerekiyor. Amacınız doğrultusunda her zorluğa katlanmalı ve ulaşabildiğiniz kadar insana ulaşıp onları dinlemelisiniz, pek çok hata yapmalı ve bunlardan ders almalısınız” ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca Çinli çocuğun İngilizce öğrenmesine katkı sundu



Mezuniyetinden bir hafta önce Çin’in en büyük dil eğitimi yayıncılarından olan Foreign Language Teaching ve Research Press ile 120 yeni kitap anlaşmasına imza atan Wendy Pye, attığı bu adımla milyonlarca Çinli çocuğun İngilizce öğrenmesine katkıda bulunmuştur. Sadece kitaplarla değil Çinde’ki 3000 öğretmene sağladıkları eğitimlerle de Çin’deki dil öğretimine kayda değer etkileri olmuştur. Çin dışında Hindistan ile de bir tablet projesine imza atan Sunshine Books, Hindistan’da okuma imkanı bulamayan, özellikle kız çocuklarına tablet üzerinden Sunshine kitaplarını okuma imkanı sağladı.

Geçtiğimiz 15 yılda teknolojik gelişimleri de yakından takip eden Wendy Pye, Bu gelişme ve imkanların amaçları doğrultusunda elverişli birer araç olacağının farkına vardı. Bu vizyonla, internete ihtiyaç duyulmadan da dünya çapındaki çocukları kitaplarla buluşturmak için içerisinde 300 kitap bulunan tabletleri özellikler mülteci çocukların bulunduğu ülkelere göndermeye başladı.

75 yaşını doldurmuş okuma aşığı Wendy Pye’ın gelecek ile ilgili hedefleri arasında kendi kitabını yazmak da var fakat kendisi şu an yeni çıkacak hayvanlar ve nesli tükenen hayvanların korunması ile ilgili çıkartacakları kitapların çalışmaları ile meşgul. Son olarak, bu yeni seride çıkacak kitaplar arasında bulunan “The Little Red Hen”, Pye’nın yaşadığı zorluklara göğüs gerdiğini ve istikrarını korumasının onu nasıl başarıya götürdüğünü hatırlattığı için başarısının sırlarını anlamak isteyenlere tavsiye ettiği kitap oldu.