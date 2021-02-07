Sürdürülebilir bir dünya için tek yürek oldular

Eko Okullar Programının 16 yıldır aktif üyesi olan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, öğrencilerinin yaşamlarının her alanında çevreyi ve doğayı koruma bilincine sahip olmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Anaokulundan ortaokula kadar kesintiye uğramadan devam eden çevre bilinci konusundaki çalışmalar, disiplinler arası bir yaklaşımla her derste ele alınıyor.

Uzaktan eğitim sürecinde de bu çalışmalara aynı hızla devam eden İzmir SEV Okullarında öğrenciler her derste çevreye ilişkin projeler üretiyor. Türkçe derslerinde çevre konulu yaratıcı yazma uygulamaları, İngilizce dersinde nesli tükenen hayvanlar ile ilgili araştırmalar, görsel sanatlar dersinde geri dönüşebilen materyallerden sanat objeleri yapan öğrenciler, müzik derslerinde ise çevre konusunda bilinçlendirici şarkılar bestelediler.

Hayatın her alanında farkıdalık

“Doğaya verdiğimiz zarar artık yaşamımızı çok yakından etkilemeye başladı” diyen İzmir SEV İlkokulu Sınıf Öğretmeni ve Eko Okul Programı Koordinatörü Demet Ekinci Işık, öğrencilerde çevre bilincini oluşturmayı ve öğrendiklerini yaşamlarının her alanında uygulamalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi: “Çevre bilinci çalışmalarını tüm derslere entegre etmenin yanı sıra 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Dünya Tasarruf Günü ve Enerji Haftasında bilinçlendirici sunumlar yaptık. Okul genelinde ‘Doğa Severler İşbaşında!’ kampanyasını başlattık. Öğrencilerimizin evlerinde de atıkları ayrıştırma, su tasarrufu gibi konularda öğrendiklerini uygulamalarını sağladık.”

Acil durum: Su tüketimi projesi

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 6. maddesinin su kıtlığına dikkat çekmeyi hedeflediğini hatırlatan Işık, okulda “ACİL DURUM: SU” Projesi başlattıklarına dikkat çekti: “İlkokul öğrencileri için geliştireceğimiz proje ile öğrencilerimizin dünyadaki su kaynakları konusunda bilgilenmelerini, su kaynaklarını tehdit eden unsurları fark etmelerini ve sorun için yaratıcı çözümler üretmelerini hedefliyoruz. Proje sonunda çıkan ürünlerimizi sanal ortamda sergileyeceğiz. Proje çıktılarını ve kullanılan materyalleri başka okulların ve öğrencilerin de yararlanması için paylaşacağız.”

Çocuklara evde doğayı koruma önerileri

Çocukların çevre ve doğa bilincine katkı koymak için yapabileceği bazı ev içi etkinlikler:

Evde bitki bakımı ve sebze-meyve yetiştirme

Evde geri dönüşüm malzemelerini biriktirmek için bir sepet/kutu ile geri dönüşüm köşesi hazırlanması

Ailenin dikkatini çekmek için “Daha az su tüketimi” “elektrik kullanımı” gibi alanlarda dikkat çekici posterler hazırlanması

Geri dönüşüm atıklardan çocukların yaptığı oyuncaklar, kıyafetler, eşyaları vb. ailelerine sunmaları için yaratıcı aile gecesi planlanması

Geri dönüşüm materyallerinden kutu oyunu tasarlama

Kompost yapımı

Ailece doğa içerikli belgesel gecesi

Kâğıt geri dönüştürme: Gazete ve dergilerden kâğıtları hamura dönüştürüp tekrardan kâğıt elde etme

Meyve çekirdeği biriktirme ve baharda doğaya bırakma