Tablet başvurusu ne zaman başlayacak?

06 Ekim 2020

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi ile birlikte uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitim başlarken, bazı öğrenciler tablet ve bilgisayar bulamadıkları için eğitimde aksaklıklar meydana geldi. Bunun üzerine ücretsiz tablet başvurusu gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz tablet dağıtılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim öğrencilerimizden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize MEB olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor ve bu konuda da ilgili kuruluşlara Türk Telekom, Vodafone, Turkcell gibi onlarla da birlikte yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içinde olacağız. Çünkü bu işin ciddi bir alt yapısı var. Bu altyapının sağlanması gerekiyor" dedi.

Ücretsiz tablet konusunda bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, tablet kampanyası ile ilgili şunları söyledi:

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.

Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."

Tablet kampanyasına destek

Acun Ilıcalı ücretsiz tablet kampanyası düzenleyerek öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Ilıcalı kampanya kapsamında topladığı tüm parayı Milli Eğitim Bakanlığı'na aktaracak ve Bakanlık da başvuruda bulunanlara tablet ve laptopları dağıtacak.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'da Bakan Hulusi Akar'ın talimatıyla kampanyada destek vereceğini duyurdu.

Tablet başvurusu başladı mı?

Şu aşamada tablet başvurusu başlamadı. Tablet tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından kısa sürede ücretsiz tablet başvurusu ve dağıtımı başlayacak.