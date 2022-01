Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takip Et

Öğrenciler karnelerini heyecanla bekliyor. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi ara tatile girmeye hazırlanırken, öğrenciler karne ve belgeleri için heyecanla beklemeye başladı. Yalnızca öğrenciler değil, veliler de takdir-teşekkür hesaplamaya başladı.

Yönetmelikte belirlenen kurallara göre not ortalaması 70,00 – 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi ile ödüllendirilirken, not ortalaması 85,00 ve daha üstünde olan öğrenciler ise takdir belgesi ile ödüllendiriliyor.

Bunların yanı sıra ortaöğrenim süresi içerisinde en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış öğrenciler ise üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Karnelerin verilmesinde önce not ortalaması hesaplamak için yapılan sınavların sonuçları toplanır ve yapılan sınav sayısına bölünür. Bu işlemin sonucunda dersin not ortalaması çıkar. Bu işlem tüm dersler için tekrarlanır ve tüm derslerin ortalaması toplanır. Ardından alınan ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu ise dönem sonu not ortalamasını verir.