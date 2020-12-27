Tasarım Beceri Atölyeleri, yurt geneline yayılmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Atasun Optik sponsorluğunda 2019 yılında ilk olarak İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda hayata geçen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) projesinin yeni yılda farklı okullarda da yer alması planlanıyor.

Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak.

Atasun Optik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, çocukların eğitimini kolaylaştırmak ve onların başarı oranına katkı sağlamak için başlatılan bu projeyi desteklemeyi sürdürecek. Çalışmaları hala devam eden TBA sınıfı projesinin tasarım ve uygulaması N8 Proje Reklam AŞ Genel Müdürü Ufuk Bilgen'e, denetim ve kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, projenin tüm mali sponsorluğu ise GrandVision’ın iştiraki olan Atasun Optik’e ait.

Proje ile çocuklar mesleki yeteneklerini keşfedecek

Açıklamaya göre, çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı. Tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak. Atölyelerde çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak. Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerin ilkokul birinci sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.