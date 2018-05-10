TED, dijitalleşmenin iş yaşamındaki önemine dikkat çekecek

10 Mayıs 2018

Gelişen ve değişen dünyada geleneksel yöntemlerle ilerlemenin mümkün olmadığını gören şirketler, dönüşmek ve yeni sistemlere ayak uydurmak için yapısal değişikliklere gidiyor. Bu değişimin başında da şirketlerin dijitalleşmeye dönük çalışmaları yer alıyor.

Birbirinden farklı sektörlerde yer alan köklü markalar yeni dünyaya ayak uydurmanın yolunun dijitalleşmeden geçtiğini düşünüyor.

Türk Eğitim Derneği (TED) dijitalleşmenin iş yaşamındaki önemine dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “TED EXECUTIVE SEMINARS – PROGRAM ON DIGITAL STRATEGY AND LEADERSHIP” başlığında, üst düzey yöneticilere yönelik bir seminer hazırlayan TED’in marka konuğu ise dijital değişim konusunda akademik ve stratejik çalışmaları ile tanınan Harvard Business School, MBA programından sorumlu dekan yardımcısı Profesör Felix Oberholzer-Gee.

İstanbul Salt Galata’da 11-12 Mayıs 2018 tarihlerindeki gerçekleştirilecek program çerçevesinde Apple, Amazon, Alibaba, Uber, Goldman Sachs ve New York Times gibi pek çok firmanın dijital dönüşüm yolculuklarının incelenirken, dijital ekonomide rekabet stratejileri, dijital varlıkların değer yaratma potansiyeli, yapay zeka ile değer yaratmak, dijital dönüşümü yönetecek üst düzey yöneticilerin liderlik becerileri ve değişimin paydaşlar üzerine etkileri masaya yatırılacak.