Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte telafi eğitimi tarihleri

18 Haziran'da okulların 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından telafi eğitimi programları başlayacak. Okullarda yapılacak telafi eğitimine isteyen öğrenciler katılabilecek. Bu programa katılacak öğrencilerin ise önümüzdeki günlerde telafi eğitimi başvurusu yapmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi programı başvuruları 21 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da tamamlanacak. Öğrenciler telafi eğitimi başvurusunu https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde üzerinden yapabilecek.

İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için telafi eğitimi 5 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar sürecek. Telafi eğitimi programında bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.