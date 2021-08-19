Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz süreçte YKS sonuçlarını açıklamış, ardından ise tercih süreci başlamıştı. 5 Ağustos'ta başlayan üniversite tercihlerinin bitmesine kısa bir süre kala adaylar, tercihler ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt arıyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında hayalindeki üniversitede eğitimine başlamak isteyen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirirken, öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından belirlenen tercih tarihi 20 Ağustos'ta sona erecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi ise henüz paylaşılmadı. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını ağustos ayının sonuna doğru açıklaması bekleniyor.

Üniversite tercihleri nasıl yapılıyor?

Üniversite tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin kayıt süreci eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Akademik takvim ise 13 Eylül itibariyle başlayacak.