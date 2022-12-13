“Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projesi çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi

OPET’in, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hijyen konusundaki farkındalığı artırmak üzere hayata geçirdiği “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi” kapsamında 8-9 Aralık tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Tuba Gökmenoğlu ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden öğretmenler katıldı. Okul öncesinden ortaöğretime kadar her düzeyde öğrenim gören öğrencilerde temizlik ve hijyen konularında farkındalığı artırmak, hijyen eğitimleri ile oluşan davranışların günlük yaşama taşınması ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor.

“Projenin başarıya ulaşmasında öğretmenlerimizin destekleri çok kıymetli”

Çalıştayın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Tuba Gökmenoğlu, “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” kampanyasının sadece tüm okullardaki tuvaletlerin gözden geçirilmesi ile sınırlı olmadığını, proje ile okullardaki tüm ortamların temiz ve hijyen kurallarına uygun olarak yeniden dizayn edileceğini söyledi. Gökmenoğlu, “Kamu spotu, afiş, poster gibi materyallerin tasarlanacağı kampanyanın çalıştayında okul öncesi öğrenciler ile birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için etkinlikler, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için hijyen ajandası hazırlıyoruz. Bu anlamda, projenin başarıya ulaşmasında değerli öğretmenlerimizin destekleri bizler için çok kıymetli. Daha önceki çalışmalarda da şunu gördük; öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerini alarak yaptığımız eğitsel materyaller, sahada öğretmen ve öğrencilerimizde karşılık buluyor. İki günlük çalıştayda yapılan çalışmaların, ülkemizdeki tüm okullarda öğretmen ve öğrencilerimizin temizlik ve hijyeni içselleştirmelerine yardımcı olacağına inancımız tam” dedi.

“Sağlıklı bir nesil için hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz”

OPET’in 2000 yılından bu yana tek amacının, bilinçli bir toplum yaratmaya katkı sağlamak olduğunu dile getiren OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “OPET olarak ‘önce sağlık’ diyerek 22 yıl önce başladığımız Temiz Tuvalet Kampanyamız, bugün tüm Türkiye’yi sardı ve bir uygarlık projesi olarak herkes tarafından takdir gördü. Temizlik ve hijyen konularında önemli çalışmalar yapan Millî Eğitim Bakanlığımızın “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi ile de bugünden sonra yapılacak olan çalışmalar için konuyu sahiplenmesi ve bu çalışmalara öncülük yapması beni çok mutlu etti. Bu proje ile tüm Türkiye’deki okullarda çocuklarımızın geleceğini belirleyen sağlıklı bir toplum ve birey olmanın temelleri atılıyor. Böylece sağlıklı bir nesil yetişmesi için hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz. Değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla; temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artmasını, çocuklarımızın sağlıklı olma, el, gıda, vücut ve tuvalet hijyeni konularında bilinçlenmesini diliyor ve önemsiyorum.”

Materyaller, Millî Eğitim Bakanlığı’nın dijital kanallarında kullanıma sunulacak

Ankara’da gerçekleştirilen çalıştay; okul öncesi ve temel eğitim birinci kademede öğrenim gören öğrencilere yönelik etkinlik kitapları, eğitim materyalleri ve hijyen ajandası, poster gibi görsel materyallerin taslaklarının hazırlanması amacıyla düzenlendi. Çalıştaydan çıkan materyaller, Millî Eğitim Bakanlığı’nın dijital kanallarında kullanıma sunulacak ve Türkiye’deki tüm okullarda görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve velilerle buluşturulacak.

“Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi”nin ana hedef kitlesi 81 ilde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerden oluşuyor. Kişisel hijyenden, tuvalet kullanımına, çevre temizliğinden, ortamda doğru hijyen sağlanmasına kadar temizlik ve hijyenin hayatın her alanındaki yeri ve önemi, projenin içeriğini oluşturuyor. Çocuk ve gençleri bilinçlendirmek üzere, Türkiye genelindeki 57 bini aşkın resmi okulda her kademe ve düzeyde görev yapan öğretmenler için Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden videolu eğitim modülleri hazırlanıyor. Sınıf öğretmenleri tarafından hayata geçirilecek “İyi Uygulama Örnekleri” ile okul yönetimleri, okul aile birlikleri, öğretmenler, okul destek hizmetleri görevlileri ve velilerde farkındalığı artırmak üzere çalışmalar planlanıyor.