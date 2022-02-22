Tezsiz yüksek lisans için ALES gerekli mi? Tezsiz yüksek lisans ile tezli yüksek lisans farkı nedir?

Son yıllarda popülerleşen tezsiz yüksek lisans programları, kariyerinde ilerlemek ya da farklı bir kariyer planı oluşturmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Tezsiz yüksek lisans ise bilimsel düzeyde yeterlilik kazanan kişiler, bu süreçte adaylardan neler beklendiğini araştırıyor. En çok sorulan soruların başında, tezsiz yüksek lisans için ALES gerekli mi, gelirken, bu süreçte adayların ALES'e girmeleri ya da bir ALES puanına sahip olmaları gerekmiyor.

Tezsiz yüksek lisans nedir?

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete ile tezsiz yüksek lisans konusunun kapsamı belirlenmiştir. Burada tezsiz yüksek lisans, "öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren lisansüstü eğitim yöntemidir" şeklinde tanımlanmıştır.

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri genellikle aktif çalışanlar olurken, tezsiz yüksek lisans süreci üniversitelerin belirlediği kredi ve ders adedi ile dönem sonu projesi dersinden oluşuyor. Bu süreç en az 2, en çok ise 3 yarıyıl devam etmektedir. Sürecin sonunda başarılı olan öğrenciler mezun olurken, başarısız olan öğrencilerin ise bağlı oldukları program ve üniversiteyle ilişiği kesilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans farkı nedir?

Akademik bir kariyer hedefleyen öğrenciler tezli yüksek lisansı tercih ederken, çalışma hayatında kendine avantaj sağlamak isteyen bireyler ise tezsiz yüksek lisansı tercih eder.

Tezli yüksek lisans eğitimi için ALES puanı zoruyken, tezsiz yüksek lisansta böyle bir zorunluluk yoktur.

Tezli yüksek lisansta öğrenciler bitirme tezi yazarken, tezsiz yüksek lisansta ise öğrenciler bitirme projesi hazırlar.

Tezli yüksek lisans öğrencilerinde yabancı dil şartı aranırken, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinde ise bu şart aranmaz.

Tezsiz yüksek lisansı bitirenler doktora eğitimine başvuramazlar. Tezli yüksek lisansı bitirenler doktora yapabilirler.

Tezsiz lisansı bitirenler akademik kadrolara atanamazlar. Tezli lisansı bitirenler akademik kadrolara atanırlar.