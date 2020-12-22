TMSF’den eğitime 200 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul’un 5 ilçesinde 6 okul inşa edecek. TMSF, ilk etapta temeli atılan 4 okul ile eğitime toplam 200 milyon liralık katkı yapacak. Üsküdar’da inşa edilecek iki okulun ise ihalesi ocak ayında yapılacak. Okullarda 2021- 2022 döneminde eğitimin başlaması hedefleniyor. TMSF, geçtiğimiz aylarda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın tablet kampanyasına 20 milyon liralık destek sağlamıştı.

Okulların temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okul temellerinin atılacağı ilçelerin belediye başkanları ve kaymakamları katıldı.

"Mutabakatla üstesinden gelemeyeceğimiz bir iş yok"

Okulların temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öncelikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, eğitim için iş birliği ve mutabakatla üstesinden gelemeyeceğimiz bir iş olmadığını ve eğitimin ortak bir sorumluluk alanı olduğunu bir kez daha idrak ettik. Eğitimi, inşası hep devam eden bir yapı olarak değerlendiğimizde bu yapıya eklenen her bir parça çok kıymetli. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından İstanbul’da inşası başlatılan ve bugün temellerini hep birlikte attığımız bu okulların; bu bütüne eklenmiş önemli bir parça, kıymetli bir katkı olduğu inancındayım. Bu nitelikli okul binaları ile TMSF tarafından verilen bu katkı; binlerce çocuğumuzun eğitim gördüğü mekânı ferahlatacak, evlatlarımızın kendilerini gerçekleştirme imkânlarını genişletecek.” dedi.

"Çocukların potansiyellerini ortaya çıkaracak okullar oluşturmak istiyoruz"

Bakan Selçuk şöyle devam etti: “Çocuklarımız, günlerinin çoğunu okullarında ferah ortamlarda geçirsinler; hem eğitim gördükleri hem de oyun oynayıp eğlendikleri, spor yapıp dinlendikleri mekânlar olarak okullarını çok sevsinler istiyoruz. Bunun yolu da daha çok dersliğe sahip olmaktan, yeni okul binaları inşa etmekten geçiyor. Derslik sayısını artırırken olabildiğince kullanışlı, çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkaracak, kendilerini var edecekleri okullar oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz bunun için büyük bir adım atarak Yaşayan Okullar projemizi başlattık. Yurdumuzun her yerinde var olan okulları iyileştirmek ve ihtiyaca göre yenilerini kurmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.”

"Okul yapma ile ilgili en önemli sorunumuz arsa"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise 2003- 2020 yılları arasında devlet ve hayırseverler eli ile İstanbul’da bin 424 okulun inşa edildiğini anlattı. Yapımı devam eden 36 okulun, temeli yeni atılan ya da başlamak üzere olan ise 62 okulun bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, “İstanbul’da toplam 3 bin 310 okulumuz var. Okul yapma ile ilgili en önemli sorunumuz arsa. Arsa bulamıyoruz. 2 yılda 100 tane arsa toplayabildik. Bol zamanda herkes hayır yapar. Zor zamanda da hayır yapmak önemli.” diye konuştu.

Hayırsever iş insanlarına çağrıda bulunan Vali Yerlikaya, “Bizimle irtibata geçin. Gelin bu okulları şehrimizle, öğrencilerimizi en kısa zamanda buluşturalım.” ifadelerini kullandı.

"Toplam 143 derslik sayısına ulaşılacak"

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da, “Temellerini attığımız, Fatih’te 24, Çekmeköy’de 24, Eyüp Sultan’da 32 ve Sultanbeyli’de 24 derslik olmak üzere 4 ilçemizdeki 4 okulda toplam 104 dersliği kapsayan projemizin, başta ülkemize ve milletimize, eğitim camiasına ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Üsküdar’daki 2 okulumuzun ihalesini de Ocak ayı içinde bitirmeyi planladığımızı ve birisi 16 derslikli ilköğretim ve 4 derslikli anaokulu, diğeri de ortaokul düzeyinde ve 19 derslikli 2 okulumuzu da hesaba katarsak toplam 143 derslik sayısına ulaşmış olacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

"Eğitimli iş gücü Türkiye’nin geleceğinin sigortasıdır"

TMSF’nin daha önce de öğrencilerin cihaz gereksinimlerinin karşılanması için başlatılan kampanyaya da 20 milyon liralık katkı yaptığını hatırlatan Gülal, temeli atılan 4 okulun proje bedelinin tahmini olarak 200 milyon lira olduğunu belirtti.

Okul projelerinde mimariden donanıma, dersliklerden okul bahçelerine kadar, geleceğin teminatı çocukların ihtiyaçlarına göre planlamalar yaptıklarını anlatan Gülal, şöyle devam etti: “Tam güvenlikli ve fonksiyonel yapı anlayışının yansıtılacağı okullarımızın, yeni yapılacak okullarımız için örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Şu anda memnuniyetle ve gururla ifade ediyorum ki; ülkemizin eğitimli ve genç iş gücü Türkiye’nin gelişmesinin itici gücü ve Türkiye’nin geleceğinin sigortasıdır. Eğer bizler bu büyük devletin vatandaşları, yöneticileri olarak tarihe imza atmak, bugüne damga vurmak ve geleceği inşaa etmek istiyorsak bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, bunun yegane yolu eğitimdir. Bu yol, gerçekten müstesna ve gerçekten mübarek yoldur.”

Depremde evsiz kalan 550 İzmirlinin mobilya ihtiyacı karşılandı

TMSF’nin sadece 2020 yılı içinde sosyal sorumluluk projelerine aktardığı nakdi destek miktarının 115 milyon TL olduğu bilgisini veren TMSF Başkanı Gülal, İzmir depreminde evsiz kalan 550 ailenin mobilya ihtiyaçlarını karşıladıklarını açıkladı.

TMSF’nin 38 şehirde 803 şirkette kayyumluk görevi yaptığını ifade eden Gülal, “Bu şirketlerimizin özkaynakları 28,3 milyar liraya ve aktif büyüklükleri ise 67,6 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. Aktif büyüklüğümüzü ortalama yüzde 60 oranında büyüttüğümüzü büyük bir memnuniyetle söylemeliyim. Ne mutludur ki, toplam istihdamımız ise 40 bin 580’e ulaştı.” diye konuştu.