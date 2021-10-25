TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV oranı yüzde 1 olarak eğitimde kalıcı hale getirilsin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Eğitim Meclis Başkanı Yusuf Ekinci ve Meclis üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, eğitimin beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının hala devam ettiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Pandemiyle birlikte her alanda olduğu gibi eğitimde de dijitalleşmenin büyük hız kazandığı bir dönemi yaşıyor, kendimizi yeniliklere adapte ediyoruz. Salgının başında bir süre uzaktan eğitimi tecrübe ettik. Sonrasında hibrit modeller ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla aslında eğitime hiç ara vermedik. Öğrenciler bizim geleceğimiz. Yüz yüze eğitimin yerini alabilecek başka hiçbir eğitim şekli yoktur. Temenni ederim ki bir daha geçmişteki gibi okullarımızın uzun süre eğitime ara vermek zorunda kalacağı bir durum yaşamayız." diye konuştu.

"Meslek eğitim kurumları her zaman destek verdiğimiz alan oldu"

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'nde mesleki eğitime farklı bir önem verildiğini dile getirdi.

Birçok ilde kurulan tasarım ve beceri atölyelerini değerli bulduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu merkezler bir yandan öğrencileri ilgi alanına yönlendirirken diğer yandan mesleki becerilerinin çok erken gelişmesini de sağlayacak. Meslek eğitim kurumları kalkınmanın anahtarı olması ve kalifiye iş gücünü yetiştirmeye katkısı nedeniyle TOBB'un her zaman destek verdiği alan olmuştur. Bakanlığımızla birlikte başlattığımız Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile elimizi de taşın altına koyduk. Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla mesleki eğitimin yerelde dinamik, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. 81 ildeki 114 okulumuzda birlikte çalışıyoruz. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin desteğiyle eğiticilerin eğitimini de yapıyoruz."

Salgın döneminde özel öğretim kurumlarının sıkıntılar yaşadığını belirten Hisarcıklıoğlu, sektörün bu süreçte ayakta tutulması gerektiğini bildirdi.

Eğitim sektöründeki diğer sorunlara da değinen Hisarcıklıoğlu, "Pandemi sürecinde eğitim-öğretim hizmetlerinden alınan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle birlikte sektör ve veliler rahat bir nefes almıştı. Bu düzenlemenin yeniden hayata geçirilerek, KDV oranının yüzde 1 olarak eğitim sektöründe kalıcı hale getirilmesi en önemli taleptir." dedi.