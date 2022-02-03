TOBB’dan 154 okul daha

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Milli Eğitim Bakanlığı ile 154 okul yapımına ilişkin protokol imzaladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, protokolün imzası için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 81 ile 81 okul yapımı projesinin sonuna yaklaşıldığını, oda ve borsaların bulunduğu ilçelerde olmak üzere 154 okul daha yapımı için harekete geçtiklerini açıkladı. Böylece, TOBB’un, okul, yurt, spor salonu gibi diğer katkılarıyla birlikte 307 eğitim tesisi kazandırmış olacak.

Törende yaptığı konuşmada, “Bakanlık dönemimde attığım en güzel imza” diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son dönemde yapılan eğitim yatırımlarını “devrimsel” olarak niteledi. Eğitimin kitleleştirilmesi ve evrenselleşmesinin son dönemde olduğunu kaydeden Özer, derslik başına öğrenci ve öğretmen başına öğrencide ileri noktalara ulaşıldığını söyledi. Milli eğitim sistemi içinde 650 bini devlette olmak üzere 850 bin derslik olduğunu, 1.2 milyon öğretmen ve 18 milyon öğrenci bulunduğunu kaydeden Özer, bu sayıların 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu vurguladı.

Yatırımların eğitim kalitesinden ödün vermeden yapıldığını vurgulayan Mahmut Özer, “Bu yatırımlar kaliteye rağmen değil, kalite ve standartlara uygun yapıldı. İlköğretimde 2 kat, ortaöğretimde 3 kat öğretmen ataması yapıldı” dedi.

Hisarcıklıoğlu: Memleketin öncelikli meselesi eğitim

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, TOBB ile oda ve borsaların 90’lı yıllardan itibaren okul ve eğitim bursunda büyük katkılar verdiğini belirterek, 8’i yurt dışında olmak üzere çoğunluğu okul olan 307 eğitim tesisi, halen devam eden burs programı kapsamında 200 bin öğrenciye burs, salgın döneminde 30 bin tablet bilgisayar dağıtımı yapıldığını hatırlattı. TOBB tarafından 2003 yılında kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin en önemli eğitim yatırımları arasında olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, yılda 3 dönem eğitim, 2 yabancı dil zorunluluğu ve ortak eğitim sistemiyle farklılık yarattıklarını; genç bir üniversite olmasına rağmen en fazla tercih edilen üniversitelerden biri olarak görüldüğünü söyledi.

TOBB’un eğitime katkısının bugünkü değeriyle 3 milyar 587 milyon TL’ye ulaştığını anlatan Hisarcıkloğlu, “Eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalışıyoruz. Hem yarınımızı hem de öbür dünyamızı kazanıyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye’nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi kurucusu ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi; “Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milletinin sanatı, iktisadı ve edebiyatı gelişecektir.” diye konuştu.

Mesleki eğitim

Bakan Mahmut Özer’in bakanlık ve bakanlık öncesi görevlerinde mesleki eğitime büyük katkı sağladığını anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, MEB ile geçmişte yapılan protokol doğrultusunda 116 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin iyileştirildiğini ve bu okullardaki doluluğun yüzde 96 seviyesine ulaştığını anlattı.

Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezleri ana odak, öğrenci sayısı bir ayda yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde mesleki ve teknik anadolu liselerinin öne çıkmasına karşılık, ana eğitim noktasını “mesleki eğitim merkezleri” olarak gördüklerini söyledi. Bu amaçla, mesleki eğiti merkezlerine yönelik bir dizi iyileştirme yaptıklarını açıklayan Özer, 25 yaşına kadar öğrencilerin bu merkezlere kayıt yaptırarak, üçüncü yıla kadar asgari ücretin üçte biri; üçüncü yıldan itibaren ise asgari ücretin yarısı kadar ücret aldıklarını, işyeri açma ve ustalık belgesinin de mezuniyette verildiğini hatırlattı. Bakan özer usta öğretici olmanın da kolaylaştırıldığını vurguladı. Mahmut Özer, “Bu iyileştirmeler sonrasında, son olarak yine baktım 156 bin olan öğrenci sayısı bir ayda 286 bin kişiye çıkmış. Bu okullarla ‘çıkar gelmiyor’ ‘usta bulamıyorum’ yakınmasının tarihe gömüleceğine inanıyorum” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu’ndan işverenlere çağrı: Staj programına katılın

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında işverenleri mesleki eğitimdeki gençlere yönelik staj programlarına katılmaya çağırdı. Hisarcıklıoğlu, “Bugün (MEB ile) Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Protokolü’nü de imzalıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin büyük şirketlerini bu programdan yararlanmaya, meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezun almaya davet ediyoruz” diye konuştu.