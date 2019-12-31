TÖZOK: Açılan özel okulların yüzde 50’si boş”

31 Aralık 2019

Osman KILIÇ

Doğa Koleji’yle birlikte gün yüzüne çıkan özel okul sorunu sektörde faaliyet gösterenlerin problemlerini de ortaya koymuş oldu. Sektörün içinde bulunduğu sorunları dile getiren Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, “Beş yıl önce özel okulların kontenjanı 650 bin, okul sayısı da 6 bindi ve kapasitemizin ortalama yüzde 75’i doluydu. Özel okullardaki öğrenci sayısı şimdilerde 1 milyon 350 bine yükseldi. Özel okul sayısı ise 12 bine çıktı ve 3 buçuk milyonun üzerinde kontenjan var. Açılan özel okulların yaklaşık yüzde 50’si bomboş kaldı” dedi.

Türkiye’de özel okulda okuyanların oranının be yıl öncesine göre iki katına çıktığını bildiren Bal, “Beş yıl önce Türkiye’deki özel okullarda okuyan öğrencilerin oranı tüm öğrencilerin yüzde 4’üne tekabül ediyordu. Bu şimdilerde yüzde 8.7’ye tekabül ediyor. Bu her ne kadar makul ve normal gözükse de sıkıntı büyük. Yeni açılan okulların büyük bir bölümünün kontenjanları çok yüksek olarak açıldı. Yatırım ve kiralar yüksekti. Arzu edilen öğrenci kaydını da yapamadılar” diye konuştu.

Aşırı bir okullaşma olduğunun altını çizen Dal, “Bu süreç dershanelerin okullaşmasıyla arttı. Bu süreçte devlet teşvik de yaptı, 300 bin civarında öğrenciye destek verildi. Eğitim, geleceği olan bir sektör olarak dikkat çekti. Eğitime yatırım okul açmak değildir. Yarısı kamusal bir hizmet ve yarısı da ticari bir süreçtir. Tamamen kâr amacı gütmemek lazım” deÖzel okulların geldiği süreçte velilerin de büyük sorumluluğu olduğunu söyleyen Dal, “Ucuz diye bir çocuk o okula yollanmaz. Bazı veliler çocuğunu 10 bin liraya özel okula yolladılar diye seviniyorlar. Hiç sevinmesinler okulun da bir maliyeti var. O rakam doğru bir rakam değildir. Eğitim dünyanın en pahalı işidir” dedi.

di. Açılan okullar içinde dershanelerden dönüşenlerin sayısının bin olduğunu söyleyen Dal, “Bu rakam içinde okulculuk işini kârlı görüp girenler de mevcut. Bazı zincir okullar gibi sayılarını artırmaya çalışanlar mali düzenini ne yazık ki ayarlayamadı. Bu sistemin de finansal sürdürülebilirliği yoktur” şeklinde konuştu.

Öncelikli meselenin, yeni okul açılmasına planlama yapılarak kota koymak olduğunu vurgulayan Dal, “Devlet kota işlemini özel hastanelerde yapıyor. Yıllardır yeni özel hastane ruhsatı verilmiyor. Arz yüksek olunca özel okullarda haksız rekabet artıyor, kalite düşüyor ve en son yaşanan olaydaki gibi istenmeyen mağduriyetler ortaya çıkıyor. Okulların batma noktasına gelebileceğini uzun süredir belirtiyorum. Son beş senede okullaşma çok fazla arttı buna karşılık böyle bir öğrenci açığı yok” diye konuştu. Halen de yeni okulların açılmaya devam ettiğini söyleyen Dal, “Bir müddet özel okullara ruhsat verilmesi durdurulsun ve kriterle yeniden düzenlensin. Bir kişi okul açarken mali yeterlilik belgesine bakılması da şarttır” dedi. Dal, yeni okul açılması durdurulmazsa istendiği kadar teşvik verilse de sıkıntının çözülemeyeceğini dile getirdi.

“Devlet öğrenci başına bin TL destek versin”

Hiçbir destek almadan bu işi sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Dal, “Bizim bakanlıktan destek talebimiz oldu. Mesela özel okula gidecek öğrenciler için öğrenci başına bin TL’lik destekler verilebilir” şeklinde konuştu.