Türk Hava Kurumu Üniversitesi 8 akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 1 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi, 1 profesör, 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 8 akademik personel alacak.

Bu personeller Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Havacılık Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilecek.

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