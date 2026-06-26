Türk Telekom, TahtApp uygulamasıyla çocuklara ışık oldu: 5G ile karne heyecanı 7 ilde eş zamanlı yaşandı

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Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü Günışığı Projesi ile az gören çocukların eğitimine teknoloji desteği sunmayı sürdürürken, bu yıl karne heyecanını 5G teknolojisiyle Türkiye'nin farklı şehirlerindeki öğrencilerle buluşturdu.

İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreni, 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van'daki okullara eş zamanlı olarak bağlandı. Böylece farklı şehirlerde eğitim gören Günışığı öğrencileri karne sevincini aynı anda yaşadı.

TahtApp ile eğitimde fırsat eşitliği

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle 2014 yılında başlattığı Günışığı Projesi kapsamında geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören öğrencilerin sınıf tahtasındaki içerikleri gerçek zamanlı olarak tabletlerinden takip etmelerine imkan sağlıyor.

Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama bugün 25 ilde 200 okulda kullanılıyor. Proje sayesinde bugüne kadar 81 ilden bini aşkın az gören çocuk, eğitim hayatını akranlarıyla aynı sınıflarda sürdürme imkanı elde etti.

Halka arz yerine toplumsal fayda odaklı teknoloji

Karne törenine katılan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin "Türkiye'ye Değer" vizyonu doğrultusunda teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmeye devam ettiğini belirtti.

Şahin, Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasıyla az gören çocukların eğitim hayatına aktif katılımını desteklediklerini ifade ederek, "5G teknolojisinin sunduğu imkanlarla Türkiye'nin farklı şehirlerindeki öğrencilerimizi aynı heyecanda buluşturduk. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.