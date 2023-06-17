Türk Telekom’un Günışığı, 1000’i aşkın çocuğa ulaştı

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde teknolojiyi odağına alan Türk Telekom’un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, 81 ilde 1000’i aşkın çocuğun eğitimine destek sağladı.

Bir grup gazeteciyle Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kurumun sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, çok yakında betimlemeli resim sergisinin AKM'de gezilebileceğini de anlattı.

Sancaktaroğlu, “Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz hizmet veren Sesli Adımlar uygulamasını mobil cihazlarına indiren görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında, uygulama eşliğinde erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor” bilgisini verdi.

“Odağımızda teknoloji var” diyen Sancaktaroğlu, “Türk Telekom olarak hayatı teknoloji ile kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürmek istiyoruz. Odağımıza insanı aldığımız ‘Türkiye’ye Değer’ projeler üretiyor ve binlerce insanın hayatına dokunuyoruz.

En büyük önceliğimiz her zaman insan. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit katılamayan tüm bireylerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.

24 okulda daha kurulacak

Sancaktaroğlu, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini anlatırken Günışığı Projesi’ne de değindi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de anlattı.

Sancaktaroğlu, yıl sonuna kadar TahtApp’in 11 ilde ve 24 yeni okulda daha kurulmasını hedeflediklerini kaydederek, “Görme yetisi yüzde 1 ile 10 arasında olan çocukların kamera, router ve tablet ile okuma ve ışık algılama farklılıklarını destekleyerek yaşıtlarıyla eğitim görmesine olanak sağlayan TahtApp uygulaması, bugün 81 ilde 26 okulda kullanılıyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor.

Bu uygulamayı kullanan çocukların yüzde 70’inin görme yetisi iyileşiyor” bilgisini verdi. 2014 yılında başlayan Günışığı Projesi ile Türk Telekom, az gören çocukların ‘erken müdahale eğitimi’ almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor.

Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000 çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen ‘’Okulumda Günışığı’’ ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından itibaren 5 bin eğitimciye farkındalık semineri verildi.

Zenan karnesini Önal’dan aldı

Güvercintepe Ortaokulu öğrencilerinden yüzde 10 görme yetisi olan Günışığı çocuğu Zenan Alsaç, 2019'da tanıştığı TahtApp ile daha önce tahtadan takipte zorlandığı yazıları artık kolaylıkla takip edebiliyor.

Zenan’ın okuldaki karne törenine katılan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi ‘değerli hissettirme’ vizyonu ile ilerliyoruz. Rotamızı, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak belirliyor, bu anlamda projeler hayata geçiriyoruz.

Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimizce geliştirilen TahtApp'la, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylece az gören çocukların, tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşlarıyla bir arada eğitim alabilmesini sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Günışığı Projesi çocuklarından 6. Sınıf öğrencisi Zenan Alsaç, karnesini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan aldı.