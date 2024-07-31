Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

Yunus Emre Enstitüsü'nün geliştirdiği Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği (Association of Language Testers in Europe-ALTE) Q-mark onayını alarak Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı, yılda üç kez kağıt tabanlı olarak uygulanıyor.

Sınavda adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor. Başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde 'Türkçe Yeterlik Belgesi' veriliyor. Belgenin sağladığı en büyük avantajlardan biri, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitime başlanmasına imkan vermesi.