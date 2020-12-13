Türkiye, uluslararası öğrenci sayısında ilk 10’a girdi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan 2018 yılı verilerine göre 125 bin 138 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde en çok uluslararası öğrenciye sahip 10. ülke oldu. UNESCO verilerine göre dünyada toplam 5 milyon 571 bin 402 uluslararası öğrenci bulunurken, bu öğrencilerin 987 bin 314'ü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte. ABD’yi sırasıyla 452 bin 79 öğrenci ile İngiltere, 444 bin 514 öğrenci ile Avustralya izledi.

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bundan 10 yıl önce sadece birkaç üniversitemizle Ülkemizi uluslararası öğrenci hareketliliğinde bir ‘Cazibe Merkezi’ yapmak için büyük bir hayalle yola çıktık. Bugün ise geldiğimiz nokta hepimize büyük bir gurur yaşatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Aydın, “2010 yılında 30 binlerde uluslararası öğrenciye sahip bir ülke olarak başlattığımız yoğun çalışmalar başta YÖK olmak üzere tüm ilgili paydaşlarımızın özverili çalışmaları ile 2020 yılında 200 bine ulaştı. 2021 yılında ise zorlu bir pandemi dönemine rağmen üniversitelerimizin yoğun çalışmaları sonucu bu rakamın 220 bini aşacağı görülmektedir.” şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) sektörün gelişmesi için başta sanal fuarlar ve tanıtım çalışmaları olmak üzere verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, “UNESCO 2018 raporuna göre, Türkiye, en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasına girmiş olmasında, başta Sayın YÖK Başkanımız olmak üzere yıllardır bize destek veren ve bu başarıda büyük emekleri olan tüm Bakanlık ve kamu paydaşlarımıza, TİM, DEİK ve özellikle de son 2 yılda bize ciddi bir ivme kazandıran HİB’e ve tabii işi bizzat sırtlayıp götüren değerli üniversitelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.