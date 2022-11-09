Türkiye’de ilk kez “gece anaokulu” açıldı

Mehmet KAYA

Çocuk Evreni Anaokulları tarafından, “night school” adı altında saat 20.00 ve 24.00 arasında küçük çocukların bırakılabileceği, eğitim programları da uygulanan gece anaokulu açıldı.

DÜNYA’ya bilgi veren Kurucu Müdür Seda Sülün Kılınç, batılı ülkelerde benzer modelin bulunduğunu ancak girişimlerinin Türkiye’de ilk olduğunu kaydetti. Bu tür bir gece uygulamasının çalışan kişiler, dışarıya çıkmaya fırsat bulamayan aileler için bir imkan sağladığını kaydeden Seda Sülün Kılınç, sunulan hizmetin sadece bir süre güvenli bakım olmadığını, program çerçevesinde aktivite ve yaşa uygun eğitimlerin verildiği, eğitim bilimine dayalı bir hizmet olduğunu kaydetti. Gece anaokulu, ailelerin ihtiyaç duyduğu zamanlarda çocuklarını bırakabileceği bir kurum olarak çalışacak. Seda Sülün Kılınç, bu tür bir hizmet ve eğitimde en zor unsurun gece saatlerinde çalışacak profesyonelleri bulmak olduğunu kaydetti.

Night School olarak adlandırılan gece bakım ve eğitim hizmetine 0-6 yaş arası çocuklar kabul ediliyor. Çocuklar, günlük olarak bırakılabiliyor ve 08.00-24.00 arası bu amaçla tasarlanmış uygun-sağlıklı ortamda, eğitim bilimine dayalı yaşa uygun faaliyet, oyun, eğitim yapılıyor ve uyku saatinde de uyumaları sağlanıyor.

“Night School”a büyük önem verdiklerini ve aynı zamanda normal anaokulu olduklarını kaydeden Kılınç, alanında uzman personelle çalıştıklarını kaydetti. Gece çalışacak personel oluşturmanın zor ve önemli olduğunu kaydeden Kılınç, “Bu özveri ve enerjiyi kendimizde hissettik ve night scool açmaya karar verdik” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetiminde bir yapı olduklarını kaydeden Seda Sülün Kılınç, uygun ve güvenli bir yapı oluşturduklarını vurguladı.

Çocuk Evreni ve Nigt School Kurucu Müdürü Seda Sülün Kılınç, “Eğitim açısından da bir açılım olduğunu da düşünüyoruz. Planlanmış faaliyetler var. Ebeveyn bilecek ki, Night School’a bırakıldğında etkinlik olacak, oyun olacak, eğitim olacak yani oturup TV seyretmeyecek. Uyku saati geldiğinde de sağlıklı güzel bir ortamda uyuyacak” diye konuştu.

Ebeveynlere özgürlük alanı açılıyor

“Anne-babanın mutluluğu, aslında çocuğun mutluluğu” diyen Seda Sülün Kılınç, anne-babanın çocukları küçükken kendilerine ait bir zaman oluşturamadığını vurguladı. Ebeveynler için 0-4 yaş aralığının ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini anlatan Kılınç, “Ebeveynler, kendi adlarına kriz yaşıyorlar. Bazen bir kahve içme fırsatı bile bir doyum sağlıyor. Türkiye’de böyle bir ihtiyaç var ve buna uygun bir yapı oluşturduk” dedi.

Ebeveynler için Night School aracılığıyla bir konfor alanı oluşturduğunu, yapmaktan mahrum kaldıkları faaliyetleri yapma imkanı sağlandığını belirten Kılınç, bu yolla anne-babanın mutluluğunun da sağlandığını anlattı. Çalışma modellerinin günlük olduğunu kaydeden Seda Sülün Kılınç, ailelerin bu yönde duyduğu ihtiyacın karşılandığını anlattı.