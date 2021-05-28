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TÜRSAB'dan memurluk sınavı duyurusu

TÜRSAB enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınav duyurusu yayımladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre,Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı, Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 46. ve devamı maddeleri uyarınca yapılacak olup  Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavları TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından düzenlenecektir.

Başvuru Tarihleri : 26 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında katılımcılarımız tarafından online  yapılacaktır.

Tüm istenilen belgeleri sağlayan adayların, sınav başvurusu için https://akademi.tursab.org.tr adresinde yer alan TÜRSAB Akademi Online Sınav Sistemi üzerinden kullanıcı hesaplarını 23 Haziran 2021 tarihine kadar oluşturmaları ve sisteme giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

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