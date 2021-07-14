TUS başvuru ücreti ne kadar? TUS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin duyurusuyla daha önce belirlenen tarihte başlayan TUS başvurularında sınava girmek isteyen adaylar işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapılacak başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar, TUS başvuru ücretini de yatırarak işlemlerini tamamlayacak ve 5 Eylül 2021'de yapılacak sınava girebilecek.

13 Temmuz'da başlayan TUS başvuruları 29 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvuru işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirecek ve sınava HES kodu olmadan girilemeyecek. Bu nedenle başvuru esnasında adaylardan HES kodu istenecek. Adaylar HES kodlarını Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden edinebilecek.

TUS başvuru ücreti ise 250 Türk Lirası olarak belirlendi. Adaylar başvuru sonunda ÖSYM Ödeme sayfasından ya da kılavuzda belirtilen başkalar üzerinden TUS başvuru ücreti ödemelerini gerçekleştirebilecek. TUS başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak.