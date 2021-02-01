TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçları konusunda internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Duyuruda TUS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Adaylar TUS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM' Sonuç sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.

ÖSYM'den TUS duyurusu

ÖSYM'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Şubat 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."

1065 kontenjan boş kaldı

ÖSYM, TUS ek yerleştirme sonuçları ile birlikte TUS'a dair sayısal verileri de adaylarla paylaştı. Bu verilere göre, 1330 kişilik kontenjan için 1351 aday tercih yaparken, 265 aday bu süreçte yerleştirildi. 1065 kontenjan ise boş kaldı.