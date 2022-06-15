TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2022-TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 3-9 Haziran 2022 tarihleri arasında toplanan TUS tercihleri sonrasında sonuçlar açıklandı. Sonuçların açıkladığına dair açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

TUS ek yerleştirme sonuçları öncesinde 1944 genel, 350 yabancı uyruklu olmak üzere 2294 kontenjan açılırken, genel kontenjan için 2121 aday, yabancı uyruklu kontenjanı için 33 aday tercih yaptı. TUS ek yerleştirme sonuçlarına göre genel kontenjana 423 aday, yabancı kontenjanına ise 18 aday yerleşti. Genelde 1521, yabancı uyrukluda ise 332 kontenjan ise boş kaldı.