TUS ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri 15 Kasım'a kadar yapılabilecek.
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri 15 Kasım'a kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
Kaynak: AA