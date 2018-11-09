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TUS ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri 15 Kasım'a kadar yapılabilecek.

TUS ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı
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2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri 15 Kasım'a kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

Kaynak: AA

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