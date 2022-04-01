TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM'den TUS ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları duyuruldu

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonrasında merakla beklenen TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları için açıklama ÖSYM'den geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınav sonuçlarının açıklandığı şu açıklama ile duyuruldu:

"06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

TUS sonuçlarının yanı sıra TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının cevap kağıtları ve adayların cevapları da erişime açıldı. Adaylar10 gün süreyle cevapları ve kendi yanıtlarını inceleyebilecekler. Bu sürenin ardından cevaplar yeniden erişime kapatılacak.

Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından adaylarla paylaşılmaktadır. Sınavlara katılan adaylar sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ilgili sayfadan sınav sonucunu öğrenebilmektedir.