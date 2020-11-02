TUS sonuçları için geri sayım başladı

02 Kasım 2020

4 Ekim'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak TUS sonuçları için sayılı günler kaldı. 2020 Sınav Takviminde yer alan bilgiye göre TUS sonuçları 4 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-TUS sonuçları adaylarla ÖSYM'nin Sonuç sayfasından paylaşılacak. Adaylar, 4 Kasım 2020 tarihinde, sonuçların açıklanmasının ardından T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile TUS sonuçlarına göre aldıkları puanları görüntüleyebilecekler. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinin yanı sıra, kurumun mobil uygulamasından da ulaşılabilecek.