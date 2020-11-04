TUS sonuçları ve soru kitapçığı erişime açıldı

04 Kasım 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı. Değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılan TUS sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından görüntülenebiliyor.

ÖSYM, TUS sonuçlarının yanı sıra TUS soru kitapçığını da erişime açtı. Adaylar 4 Kasım'dan itibaren 10 gün süreyle TUS soru kitapçığına ulaşabilecekler. Böylece sorulara verdikleri yanıtları değerlendirme fırsatı bulacaklar.

ÖSYM'den TUS açıklamaları

ÖSYM TUS sonuçları ve soru kitapçığı için duyuru yayımladı.

Sonuçlar için yayımlanan duyuruda, "04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Hemen ardından yayımlanan TUS soru kitapçığı duyurusunda ise şu ifadelere yer verildi:

"04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."