TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav yerleri açıklandı

25 Eylül 2020

2020-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 24 Eylül'de TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM AİS'e akın etti.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav yerleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi'nden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilecek. Adaylar TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgeleri olmadan sınava giremeyecek.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları 4 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Adaylar 1. aşama sınavlarına 10.00'dan sonra, 2. aşama sınavlarına ise 14.30'dan sonra alınmayacak.

ÖSYM'den TUS ve STS Tıp Doktorluğu açıklaması

ÖSYM, TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı duyurusunu yayımladı. Duyuruda, "04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.