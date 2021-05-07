TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
1. dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, kurumsal internet sitesinden yayımladığı duyuruda adayların TUS sonuçlarına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ulaşabileceklerini duyurdu.
Adayların merakla bekledikleri Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına dair beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
TUS yerleştirme sonuçlarının yanı sıra sonuçlara ilişkin sayısal veriler de ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı.