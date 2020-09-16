Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları | Ücretli öğretmenlik maaşları

16 Eylül 2020

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ücretli öğretmenlik için başvuruları topladı. 14 Eylül 2020 tarihinde tamamlanan başvuru işlemlerinin ardından öğretmen adayları ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için beklemeye başladı.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları bu hafta içinde açıklanacak ve adayların erişimine açılacak.

Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?

2020 ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre hesaplanırken, aylık ortalama maaş 2 bin TL'ye tekabül ediyor. Maaş ödemeleri her ayın 1-15'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Ücretli öğretmenlik maaşını hesaplarken, örneğin bir ayda 100 saat derse giren bir öğretmen için bu süre için 14 gün SGK prim günü yaparken, brüt 2044,85 TL, net ise 1699,99 TL maaşa tekabül etmektedir.

Ücretli öğretmen başvuru şartları

– T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

– Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,

– Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

– Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

– Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

Başvuracak kişiler de özel olarak da şu şartların sağlanması gerekmektedir:

– Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.

– Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.