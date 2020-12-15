Ücretsiz tablet dağıtımı başladı mı?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından ortaya çıkan tablet ihtiyacı nedeniyle öğrenciler ve veliler, geçtiğimiz aylardan bu yana konuşulan ücretsiz tablet dağıtımı konusunda atılacak adımları yakından takip ediyor. Öğrenciler tablet başvurusunun nasıl yapılacağını ve ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman dağıtılacağını araştırırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk vatandaşları bu konularda bilgilendirdi.

Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman başlayacak?

Bakan Ziya Selçuk, "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik." dedi.

Ücretsiz tablet dağıtımının bu hafta başlayacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Valiliklerimiz bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, il-ilçe milli eğitim kurulları, okullarımızın açılışı, kapanması, ihtiyaçları konusunda büyük bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık. Bu anlamda bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz. Bu ihtiyaçlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor ve çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık, bu kriterler doğrultusunda iller okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu hafta başlıyor ve peyderpey devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretsiz tablet açıklaması

Ücretsiz tablet konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor." şeklinde konuştu.

Tablet başvurusu yapmak gerekmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak ücretsiz tabletler için başvuruların nereden yapılacağı merak ediliyor. Bu noktada tablet başvurusu yapmak gerekmiyor. Ücretsiz tablet dağıtımı için ihtiyaç sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek be dağıtılacak.