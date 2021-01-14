Ücretsiz tablet dağıtımı için başvuru yapmak gerekiyor mu?

Pandemi ile birlikte uzaktan eğitime geçilmesi tablet ve bilgisayar ihtiyacını artırırken, Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtımı için çalışmalarına devam ediyor. 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil insiyatiflerin de desteğini alan Milli Eğitim Bakanlığı, şu ana kadar 313 bin 500 ücretsiz tabletin dağıtıldığını açıklarken, 500 bin ücretsiz tabletin dağıtım sürecinin ay sonunda tamamlanacağını duyurdu. Böylece ikinci dönem öncesinde çok sayıda öğrencinin tablet ihtiyacı karşılanmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan ücretsiz tablet dağıtımı açıklamasına göre, daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4'üncü faz başladı.

Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak.

Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

Derslere katılım artıyor

Ücretsiz tablet dağıtımı hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4. faz dağıtımda tabletlerin gönderildiği 26 ilin yöneticileri ile dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini belirtti. Selçuk, 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayanların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin 'Eğitimde Fırsat Adaleti' olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.