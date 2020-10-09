09 Ekim 2020

Uzaktan eğitim için gereken tablet ihtiyacına çözüm üretmek isteyen hükümet, ücretsiz tablet dağıtmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacağını açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler ücretsiz tabletler ne zaman dağıtılacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Ücretsiz tabletler ne zaman dağıtılacak?

500 bin ücretsiz tabletin dağıtımı önümüzdeki haftadan itibaren gerçekleştirilecek. Tabletlerin dağıtımında öncelik sırası dikkate alınaacak. Bu noktada kardeş sayısı, devlet yardımı alma durumu gibi kriterlere bakılacak ve buna göre bir planlama yapılacak.

Tabletlerin dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hükümetin dışında ücretsiz tablet dağıtacak STK'lar, özel ve kamu kuruluşları da benzer stratejiyle hareket edecek.