Uluslararası MEB Robot Yarışması başvuruları açıldı

Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki niteliğini artırmak, toplumda farkındalık yaratmak ve öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak amacıyla, Uluslararası MEB Robot Yarışması bu yıl, "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" teması ve "Ahiliğin Geleceğini Şekillendiren Kod Erzurum'da Yazılıyor" sloganıyla düzenlenecek.

16. kez düzenlenen yarışmada 13 kategori yer alıyor

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor. Yarışma, 'Temel Seviye Çizgi İzleyen', (ortaokul ve dengi okullar), 'Tasarla-Çalıştır' (ortaokul ve dengi okullar), 'Tozkoparan Robot' (ortaokul ve dengi okullar), 'İleri Seviye Çizgi İzleyen', 'İnsansız Hava Aracı' (Mini Drone), 'Mini Sumo', 'Tasarla-Çalıştır', 'Yumurta Toplama', 'Labirent Ustası', 'RC Sabit Kanat Uçak', 'Serbest Proje', 'Su Altı Robot (SAR)' ve 'Otonom Araç' olmak üzere 13 kategoride gerçekleştirilecek.

Yarışma, 16-19 Ekim tarihlerinde Erzurum'da, MEB yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığıyla gerçekleştirilecek.