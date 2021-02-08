Umut Sakaroğlu’nun adı, mental gelişim atölyesi ve kütüphanesi ile yaşatılacak

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Kadın Komitesi, 2016 yılında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalindeki terör saldırısında, 238 kişinin hayatını kurtarırken şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Umut Sakaroğlu’nun adını yaşatmak için bin 900 öğrencili okulda mental gelişim atölyesi ve kütüphane kurdu.

Aynı anda 30 çocuğa hizmet verebilme kapasitesine sahip olan Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi, ayrıca mental gelişim atölyesi anasınıfı öğrencilerine de hizmet verecek.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un önceki gün açılışı gerçekleştirdiği Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi için özellikle sığınmacı ailelerin çocuklarının okuduğu bir okul tercih edilirken, bu sayede hem çocukların Türkçe’yi çok hızlı öğrenmesi hem de duygusal travmalarının iyileşmesine katkı sunulması hedefleniyor.

“Eğitime Umut Ol” sloganı ile yola çıkan İGMD Kadın Komitesi'nin İstanbul Esenyurt Cumhuriyet İlkokulu’nda kurduğu Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Atatürk’ün 57 yıllık ömrüne 4 bin civarında kitap sığdırdığını ve onun bu kadar önemli bir lider olmasının temelinde de kitap okuma aşkının yattığını belirtti.

İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin de gümrüklerin sadece vergi tahsil etmediğini aynı zamanda ülke ve insan güvenliği, halk sağlığı, çevre ve doğanın korunması konularında da önemli hizmetler verdiğini söyledi.