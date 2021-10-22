Üniversite ek kayıtları ne zaman? İşte üniversite ek kayıt tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanması ile adaylar sonuçların açıklandığı sayfaya akın etti. Bu süreçte bir lisans ya da önlisans programına yerleşen adayları bu kez üniversite kayıtları heyecanı sardı. Öğrenciler, üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak, sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün sosyal medyadan duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıkladığını sosyal medyadan duyururken, "Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Üniversite ek kayıtları ne zaman?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa yerleşen ve kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapacak. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.