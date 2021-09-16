Üniversite ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih tarihleri ne zaman?
Yerleştirmelerin ardından üniversite kayıtları tamamlanırken, adaylar ek tercih tarihleri için beklemeye başladı. Üniversite ek yerleştirme ne zaman başlayacak, sorusu henüz yanıt bulmazken, gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.
YKS tercih sürecinin ardından lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı. Kayıt sürecinin sona ermesinden sonra ek yerleştirme tarihleri beklenmeye başladı. Milyonlarca öğrenci ek tercih tarihlerinin başlamasıyla yeniden tercih yapacak.
Ek yerleştirme tercihleri kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak. Bu kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilirken, ÖSYM bildirilen kontenjanları adayların tercihine sunacak.
Ek tercih tarihlerinde merkezi yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar yerleştirme tercihi yapamayacak.
Üniversite ek yerleştirme sürecinde tercih ücreti 25 Türk Lirası olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.