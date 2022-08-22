Üniversite harçları ne kadar oldu? Güncel üniversite harç ücretleri

Üniversite harç ücretlerine zam kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam gelirken öğrenciler, "Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kimler üniversite harcı ödüyor?

2012'de yapılan düzenlemenin ardından üniversite harç ücretleri kaldırılmıştı. Bu düzenleme birinci öğretimde eğitim gören öğrenciler için geçerli olurken, ikinci öğretimde eğitimine devam eden öğrenciler üniversite harcı ödemeye devam ediyor.

Üniversite harç ücretleri

Tıp Fakülteleri: 961 Türk Lirası

Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri: 804 Türk Lirası

Veterinerlik : 629 Türk Lirası

Pilotaj: 765 Türk Lirası

Bilgisayar: 630 Türk Lirası

Mühendislik ve Mimarlık: 630 Türk Lirası

Güzel Sanatlar: 513 Türk Lirası

Fen Edebiyat: 463 Türk Lirası

Hukuk, İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler: 509 Türk Lirası

İletişim, Eğitim, İlahiyat ve Yabancı Dil: 463 Türk Lirası

Açık Öğretim: 105 Türk Lirası

Konservatuvar: 958 Türk Lirası

Turizm: 463 Türk Lirası

Uzaktan ve ikinci harç ücretleri

Veterinerlik Fakültesi: 3,471 Türk Lirası

Pilotaj: 6,944 Türk Lirası

Bilgisayar: 2,486 Türk Lirası

Mühendislik: 2,486 Türk Lirası

Mimarlık: 2,486 Türk Lirası

Güzel Sanatlar: 3,130 Türk Lirası

Fen Edebiyat: 2,084 Türk Lirası

Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler: 1,879 Türk Lirası

İlahiyat, Eğitim ve Yabancı Diller: 1,670 Türk Lirası

İletişim Fakültesi: 1,564 Türk Lirası