Üniversite harçları ne kadar oldu? Güncel üniversite harç ücretleri
Üniversite harç ücretleri zamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan üniversite harç ücretlerine zam sonrasında öğrenciler, "Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Üniversite harç ücretlerine zam kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam gelirken öğrenciler, "Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Kimler üniversite harcı ödüyor?
2012'de yapılan düzenlemenin ardından üniversite harç ücretleri kaldırılmıştı. Bu düzenleme birinci öğretimde eğitim gören öğrenciler için geçerli olurken, ikinci öğretimde eğitimine devam eden öğrenciler üniversite harcı ödemeye devam ediyor.
Üniversite harç ücretleri
Tıp Fakülteleri: 961 Türk Lirası
Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri: 804 Türk Lirası
Veterinerlik : 629 Türk Lirası
Pilotaj: 765 Türk Lirası
Bilgisayar: 630 Türk Lirası
Mühendislik ve Mimarlık: 630 Türk Lirası
Güzel Sanatlar: 513 Türk Lirası
Fen Edebiyat: 463 Türk Lirası
Hukuk, İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler: 509 Türk Lirası
İletişim, Eğitim, İlahiyat ve Yabancı Dil: 463 Türk Lirası
Açık Öğretim: 105 Türk Lirası
Konservatuvar: 958 Türk Lirası
Turizm: 463 Türk Lirası
Uzaktan ve ikinci harç ücretleri
Veterinerlik Fakültesi: 3,471 Türk Lirası
Pilotaj: 6,944 Türk Lirası
Bilgisayar: 2,486 Türk Lirası
Mühendislik: 2,486 Türk Lirası
Mimarlık: 2,486 Türk Lirası
Güzel Sanatlar: 3,130 Türk Lirası
Fen Edebiyat: 2,084 Türk Lirası
Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler: 1,879 Türk Lirası
İlahiyat, Eğitim ve Yabancı Diller: 1,670 Türk Lirası
İletişim Fakültesi: 1,564 Türk Lirası