Üniversite kayıt tarihleri belli oldu! Üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencilerin heyecanla bekledikleri YKS tercih sonuçlarını açıkladı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, adayların yerleştirme sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecekleri ifade edildi.

YKS tercih sonuçlarına göre, tercih yapan adayları yüzde 85,80’i yükseköğretim programına yerleşirken, ilk üç tercihinden birine yerleşen adayların oranı ise yüzde 52,02 oldu. Bu adayların yüzde 27,52’si 1.tercihine, yüzde 14,41’i 2.tercihine, yüzde 10,09’u 3.tercihine yerleşti.

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci için bekleyiş başladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

İkinci ek yerleştirme ne zaman olacak?

YÖK, 2021 YKS işlemlerine mahsus olarak merkezi ve ek yerleştirme sonrasında ikinci bir ek yerleştirme daha yapacak. Bu süreçte adaylar boş kontenjanlar için tercih yapabilecek.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.

Üniversite kayıt için gereken belgeler listesi

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)