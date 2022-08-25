Üniversite kayıtlarında son gün ne zaman? İşte üniversite kayıt tarihleri

Üniversite kayıtları için süreç başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini tamamlayan ve geçtiğimiz günlerde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre bir ön lisans veya lisans programına yerleşen adaylar üniversite kayıtları sürecinde kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler. Üniversite kayıt tarihleri 22 Ağustos itibariyle başlarken, işlemler 26 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman sona erecek?

22 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları sürecinde adaylar 24 Ağustos'a kadar elektronik kayıtları yapabilecekler. Öte yandan üniversitelerde ise kayıt işlemleri 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve boş kalan kontenjanlar ek yerleştirme sürecinde bir programa yerleşemeyen adayların tercihine açılacak.

Ek yerleştirme süreci ne zaman başlayacak?

YKS yerleştirme sürecinde bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecini beklemeye başladı. 26 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ek yerleştirme sürecine dair detayların paylaşılacağı düşünülüyor.

Merkezi yerleştirme sürecinde bir programa yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme sürecinde başvuru yapamayacak. Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirmede tercih ücreti ise 30 Türk lirası olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler ise geçersiz sayılacak.