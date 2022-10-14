Üniversite öğrencileri için sürdürülebilirlik eğitiminde yeni dönem

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği iş birlikleriyle etki alanını genişletiyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Akıllı Hayat Akademisi Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi’nin ikinci dönemi, Zorlu Holding’in ana partnerliğinde, imeceLAB’in yürütücülüğünde ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin akademik partnerliğinde düzenleniyor.

Başvuruları 10 Ekim’e kadar devam eden eğitim programına, Türkiye’nin her yerinden üniversite öğrencileri başvurdu. Program, 22 Ekim - 10 Aralık 2022 arasında belirlenen saatlerde aktif katılım gerektiren çevrimiçi buluşmalar şeklinde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin farklı yerlerinden akademiye seçilen, programa aktif katılan ve proje fikirleriyle alana dair deneyimlerin içerisinde olan 200 genç, Akademi’yi başarıyla tamamladıklarını gösteren katılım belgesi almaya hak kazanacak.

İlk programa bin öğrenci başvurdu

Programla ilgili bilgi veren Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç, “Zorlu Holding olarak, her zaman gençlerin daha iyi bir geleceğe katkı sunmalarını nasıl destekleyebileceğimize odaklanıyoruz. Çünkü daha iyi bir geleceğin ancak gençlerin aktif katılımı ile inşa edilebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımla Şubat ayında ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi’ni başlattık. İlk dönemimizde programa Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 1000 öğrenci başvurdu.” dedi.

imeceLAB Direktörü Zeynep Çelik ise “Akıllı Hayat Akademi’nin ilk dönemi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dair gençlere güçlü içgörüler sunarken bu Amaçlar arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’ için de uygulama zemini oluşturdu. Gençlere sunduğumuz müfredat, ‘sürdürülebilirlik’ kelimesini alt başlıklarıyla kavrayabildikleri, ilişkili alanları uzmanların destekleriyle deneyimledikleri ve de bireysel düşünceleri üzerine komüniteleri ile birlikte etkileşim kurabildikleri bir alan açmıştı. Yeni dönemde bu perspektifi koruyarak zenginleştirdiğimiz müfredat ile gençlerin her alanda bir değişim öncüsü olmalarını ve kariyer seçimlerinde etki odaklı işleri önceliklendirmelerini hedefliyoruz.” diye konuştu.