Üniversite öğrencilerine kariyer için enerjik tüyolar

27 Mart 2019

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, bölgedeki 8 üniversitenin ortaklığında ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı’na (GÜNKAF), CK Enerji Akdeniz Elektrik bronz sponsor olarak destek verdi.

Akdeniz bölgesindeki üniversite öğrencileri ile özel ve kamu kurumlarını bir araya getiren “istihdam ve kariyer” fuarı olarak adlandırılan GÜNKAF’ta CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli tecrübelerini paylaştı.

15 binden fazla öğrencinin takip ettiği GÜNKAF kapsamında gerçekleştirilen söyleşide sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacına dikkat çeken Erol Değerli, “Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyduğumuz insan gücünün yetişmesi için sektörün içinde yer alan bizler sorumluluğumuzun farkındayız.Enerji sektöründe sadece mühendisler çalışmıyor. Satış uzmanlığı, müşteri-hizmet yöneticisi, iş geliştirme yöneticisi gibi pek çok alan var. Rekabetin oldukça yoğun olduğu bir dünyada başarılı olmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerek. İşinizi iyi bilmenin yanında mutlaka farklı disiplinleri de öğrenmeniz, kendinizi farklı alanlarda da geliştirmeniz gerekiyor. Üniversite yıllarında içinde bulunduğunuz projeler iş hayatında önünüzü açacak. Risk almaktan, yeni şeyler denemekten hiçbir zaman çekinmeyin” diye konuştu.