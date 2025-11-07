Üniversite öğrencisi sayısı 6,7 milyon oldu

YÖK’ün yayımladığı güncel istatistiklere göre Türkiye genelinde örgün, açık ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere 6 milyon 715 bin 761 öğrenci yükseköğretim sisteminde yer alıyor.

Örgün eğitimde 3,7 milyon öğrenci

3 milyon 714 bin 449 öğrenci örgün öğretimde eğitim görüyor. Bunların 2 milyon 571 bini lisans, 1 milyon 143 bini ön lisans programlarına kayıtlı.

Açıköğretim 3 milyon sınırında

3 milyon bin 312 öğrenci açık ve uzaktan öğretim programlarında bulunuyor. Bu grubun 1 milyon 921 bini ön lisans, 1 milyon 80 bini ise lisans seviyesinde öğrenim görüyor.

İkinci üniversiteye ilgi artıyor

Toplam öğrencilerin 1 milyon 961 bini ikinci üniversite okuyor. Bu öğrencilerin 631 bini lisans, 1 milyon 329 bini ön lisans programında yer alıyor.

Uygulamalı programlarda 2 milyon öğrenci

Uygulamalı eğitim alan öğrenci sayısı 2 milyon 9 bin 572’ye ulaştı. Bu öğrencilerin 1 milyon 179 bini lisans, 830 bini ön lisans düzeyinde öğrenim görüyor.

En çok öğrenci tıpta

Lisans düzeyinde en fazla öğrencisi bulunan program 132 bin kişiyle tıp fakültesi oldu. Onu hemşirelik (89 bin 570) ve bilgisayar mühendisliği (87 bin 788) izledi.

Kadın adayların tercihi sağlık bölümleri

Kadın öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler ebelik ve tıbbi sekreterlik olurken, yeni açılan tele-sağlık teknikerliği ve tıbbi veri işleme teknikerliği bölümleri de ilgi gördü.

Akademisyen sayısı 186 bini geçti

Türkiye genelinde 186 bin 942 akademik personel görev yapıyor. Bunların 99 bin 172’si erkek, 87 bin 770’i kadın.

Kadın akademisyen oranı yükseldi

Kadın akademisyen oranı 2018’deki yüzde 43,6 seviyesinden yüzde 47’ye yükseldi. Bu artış, akademideki toplumsal denge açısından dikkat çekici bulundu.

Akademisyenlerin 61,1’i 45 yaşın altında, 44,2’si 40 yaşın altında. Genç akademik kadro oranının artması, yükseköğretimde yenilikçi dönüşümün sürdüğüne işaret ediyor.